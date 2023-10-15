Робо-пес в приюте: Сони предлагает создать приют для роботов-животных и найти им новый дом

17:18 2023-10-15
Робо-пес в приюте: Сони предлагает создать приют для роботов-животных и найти им новый дом

Если вам надоела роботизированная игрушка, теперь в Японии ее можно просто сдать в специальный приют.

Робо-песиков айбо часто покупают детям, чтобы те учились ухаживать за настоящими животными. Также в Японии их нередко приобретают взрослые люди, у которых нет времени уделять время на уход за реальным питомцем.

Когда айбо надоедает, их, бывает, выбрасывают. И это несмотря на то, что такая игрушка может стоить до трех тысяч долларов.

Теперь Сони запустила программу с призывом сдавать роботов. Затем их будут ремонтировать и подыскивать новых владельцев.

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
17:43

Эльза Ли

Свои и чужие: как понятие ути-сото помогает японцам разделять людей

Свои и чужие: как понятие ути-сото помогает японцам разделять людей

Ути-сото предполагает различное восприятие японцами своих и иностранцев и осложняет коммуникацию.
Эльза Ли
17:39

Эльза Ли

В Помпеях найдены доказательства, что водопровод губил ее жителей еще до извержения Везувия

В Помпеях найдены доказательства, что водопровод губил ее жителей еще до извержения Везувия

Качество воды в римских водопроводах сильно оставляло желать лучшего, и вредило здоровью людей.
Эльза Ли
17:35

Эльза Ли

Любовь и ненависть: как китайские супруги сдавали друг друга в психлечебницу и тюрьму

Любовь и ненависть: как китайские супруги сдавали друг друга в психлечебницу и тюрьму

Китайская парочка с общим бизнесом вместо развода отравляла друг другу жизнь не по-детски.
Эльза Ли
17:31

Эльза Ли

В Китае продают лапшу, которая провоцирует зависимость

В Китае продают лапшу, которая провоцирует зависимость

В китайском Ляньюньгане продают лапшу, напичканную опиатами и вызывающую сильное привыкание.
Светлана Игнатьева
17:27

Светлана Игнатьева

Умерла звезда сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори

Умерла звезда сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори

91-летняя артистка сыграла в сотне с лишним кинофильмов, включая культовые «Кэрри», «Дети тишины», «Бильярдист».
Эльза Ли
17:22

Эльза Ли

В Тайланде существует целая тюремная лига муай-тай: победитель выходит на свободу

В Тайланде существует целая тюремная лига муай-тай: победитель выходит на свободу

Наградой за победу в чемпионате по муай-тай в тайской тюрьме является освобождение заключенного.