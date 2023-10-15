Робо-пес в приюте: Сони предлагает создать приют для роботов-животных и найти им новый дом

Робо-песиков айбо часто покупают детям, чтобы те учились ухаживать за настоящими животными. Также в Японии их нередко приобретают взрослые люди, у которых нет времени уделять время на уход за реальным питомцем.

Когда айбо надоедает, их, бывает, выбрасывают. И это несмотря на то, что такая игрушка может стоить до трех тысяч долларов.

Теперь Сони запустила программу с призывом сдавать роботов. Затем их будут ремонтировать и подыскивать новых владельцев.