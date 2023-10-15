Умерла звезда сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори

Звезда Голливуда актриса Пайпер Лори умерла на 92-м году жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе. Артистки не стало утром 14-го октября.

Менеджер покойной сообщил, что культовая артистка умерла от старости. По его словам, Лори была «талантом и замечательным человеком», сообщает 5-tv.ru.

Лори трижды номинировали на премию «Оскар» - с картинами «Бильярдист» (лучшая женская роль), «Дети тишины» и «Кэрри» (лучшая женская роль 2-го плана). А роль злодейки Кэтрин Мартелл в телесериале «Твин Пикс» принесла звезде премию «Золотой глобус».

Кроме роли Кэтрин Мартелл в «Твин Пикс» она также сыграла в этом же сериале мистера Тоджамуру, замаскировавшись под мужчину.

Розетта Джекобс (настоящее имя звезды) родилась в Детройте в 1932-м году. Лори дебютировала в 17 лет в фильме «Луиза», сыграв дочь персонажа Рейгана. Всего на счету актрисы свыше ста работ в полном метре и сериалах.