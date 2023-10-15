Любовь и ненависть: как китайские супруги сдавали друг друга в психлечебницу и тюрьму

Первой отправила мужа в психлечебницу Цюй Янь. Там он усилиями супруги провел 80 дней.

Выйдя из больницы уже в 2023 году, он заявил, что жена бросается на него, и ее тоже отправили в психушку. Она там пробыла только три дня и вышла.

Но на этом Янь не остановилась и вызвала полицию на Юань Цян за ложные обвинения. Но из-за того, что она уже была в психлечебнице, полиция не усмотрела в действиях Цян состава преступления.