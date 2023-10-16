Даня Милохин восхитился песней SHAMAN «Я русский»

Даня Милохин проживает в Арабских Эмиратах с прошлого года. Блогер не скрывает, что хочет вернуться домой. Но недавняя поездка в Москву для него обернулась повесткой в военкомат, напоминает СтарХит.

21-летний Даня после поспешного отъезда возвращаться на родину пока не планирует. При этом блогер признался, что скучает по России. И даже исполнил в прямом эфире патриотический сингл «Я русский».

«Пока пел, мурашки бегали. В этом треке что-то есть. Офигенно! - поделился исполнитель с подписчиками.

Ярослав Дронов, известный публике как SHAMAN, выпустил сингл Родине летом прошлого года. Снятый на эту песню клип фоне пшеничного поля собрал 42 миллиона просмотров.