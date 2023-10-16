Даня Милохин восхитился песней SHAMAN «Я русский»

07:56 2023-10-16
Даня Милохин восхитился песней SHAMAN «Я русский»

Блогер заявил, что в этом треке «что-то есть»: когда слушаешь, по телу бегают мурашки.

Даня Милохин проживает в Арабских Эмиратах с прошлого года. Блогер не скрывает, что хочет вернуться домой. Но недавняя поездка в Москву для него обернулась повесткой в военкомат, напоминает СтарХит.

21-летний Даня после поспешного отъезда возвращаться на родину пока не планирует. При этом блогер признался, что скучает по России. И даже исполнил в прямом эфире патриотический сингл «Я русский».

«Пока пел, мурашки бегали. В этом треке что-то есть. Офигенно! - поделился исполнитель с подписчиками.

Ярослав Дронов, известный публике как SHAMAN, выпустил сингл Родине летом прошлого года. Снятый на эту песню клип фоне пшеничного поля собрал 42 миллиона просмотров.  

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
11:06

Наталья Гончарова

Баршак, которому сломали 2 ребра, настоял на выписке из больницы, хотя врачи не хотели отпускать его

Баршак, которому сломали 2 ребра, настоял на выписке из больницы, хотя врачи не хотели отпускать его

Павла Баршака избил назойливый поклонник подруги балерины актера. Актер после "кулаков" агрессивного мужчины восстанавливается теперь дома.
Светлана Игнатьева
10:52

Светлана Игнатьева

Никола Тесла раскрыл великую тайну египетских пирамид

Никола Тесла раскрыл великую тайну египетских пирамид

Великий ученый был уверен, что пирамиды Гизы на самом деле представляют собой не то, за что их принимают.
Наталья Гончарова
10:48

Наталья Гончарова

Дайнеко пожаловалась, что ее бывший муж Клейман редко навещает дочь

Дайнеко пожаловалась, что ее бывший муж Клейман редко навещает дочь

В 2017 году певица Виктория Дайнеко официально рассталась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Родившейся в браке дочери явно не хватает внимания отца.
Наталья Гончарова
10:34

Наталья Гончарова

Тимоти вручил своей девушке Ивановой ключи от Porsche стоимостью в 11 400 000 рублей

Тимоти вручил своей девушке Ивановой ключи от Porsche стоимостью в 11 400 000 рублей

Рэп-исполнитель Тимати подарил своей любимой девушке Валентине Ивановой на день рождения шикарный авто, стоимость которого зашкаливает.
Наталья Гончарова
10:20

Наталья Гончарова

Тарасов, с которым Бузова состояла в браке, сообщил, как она его опозорила

Тарасов, с которым Бузова состояла в браке, сообщил, как она его опозорила

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, таит обиду на знаменитость. Он опозорила спортсмена перед коллегами.
Наталья Гончарова
09:51

Наталья Гончарова

Мадонна во время своего выступления в Лондоне вынесла флаг Украины

Мадонна во время своего выступления в Лондоне вынесла флаг Украины

Исполнительница Мадонна завернулась в украинский в флаг, исполняя на концерте в британской столице свою композицию "Don't Cry For Me Argentina."
Наталья Гончарова
09:38

Наталья Гончарова

Маликов раскрыл секрет своей молодости

Маликов раскрыл секрет своей молодости

Дитрию Маликову уже 53 года, но он при этом находится в отличной физической форме и выглядит гораздо моложе своих лет.