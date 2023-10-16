В Казахстане прямо на сцене умер 21-летний фотограф группы «Ирина Кайратовна»

Представители популярной группы «Ирина Кайратовна» из Казахстана сообщили в соцсетях трагическую новость. За несколько минут до концерта в Астане умер 21-летний мобилограф коллектива Шахназ Жылкайдароваов.

Как фотограф группы, он снимал контент для блогов на смартфон. Этот жанр появился около 20 лет назад и послужил родоначальником отдельной профессии благодаря развитию соцсетей.

Коллеги Жылкайдарова не знают, что именно стало причиной скоропостижной смерти парня и ждут заключения экспертов из компетентных органов. Как известно, он упал прямо на сцене во время съемок разогревающего зал диджея.

Шахназ потерял сознание и врачи не смогли его реанимировать.

«Ирина Кайратовна» представляет собой команду, выпускающую музыкальный и юмористический контент. Она была создана в 2017 году.

В связи с утратой члена коллектива группа отменила запланированные на 14-е и 15-е октября концерты в Астане. А свои гастроли по Европе, запланированные на конец месяца, «Ирина Кайратовна» посвятит «памяти и уважению Шахназу».