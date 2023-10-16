Эвелина Бледанс призналась, что молится за родных в Израиле

Старший сын и сестра Эвелины Бледанс находятся сейчас в Израиле. Актриса на премьере мультфильма «Смешарики снимают кино» поделилась подробностями их жизни с корреспондентом 5-tv.ru.

Она призналась, что недавно отдыхала в Израиле с младшим сыном Семеном Семиным. Домой она вернулась еще до обострения палестино-израильского конфликта. По словам, звезды, отпуск на Святой земле у нее был запланированным.

Многие друзья не знали, что я вернулась. Они писали, звонили, спрашивая, где я и как я. Но я была уже здесь. К сожалению, мой сын старший сейчас проживает в Израиле. Пока его не призвали и надеюсь, не призовут. Моя сестра также осталась там на 2 недели. Я молюсь и держу кулаки, чтобы все было хорошо, — рассказала Бледанс.

Телеведущая отметила, что начальник ее старшего сына призван на службу в армию, потому управление компанией перешло в руки молодого человека.

Двадцатидевятилетний сын артистки Николай программист, он специализируется на создании компьютерных программ.