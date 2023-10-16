Боня продолжает работать над внешностью, обращаясь к пластическим хирургам и другим специалистам

Виктория Боня не до конца отошла от операции "лисьи глазки", но не боится прибегать к иным вмешательствам.

В своем микроблоге знаменитость рассказала, что посетила доктора в столице РФ, у которого делала уколы ботокса в шею.

Звезда Сети и крана призналась, что ботокс не делала много лет, пока не нашла своего специалиста по имени Александр.

Боня избавляется от это вертикальных морщин на шее с помощью такой процедуры.