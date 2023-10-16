Влад Соколовский рассказал, почему вновь перенес дату свадьбы с матерью своего ребенка

Певец Влад Соколовской два года счастлив с Ангелиной Сурковой. У них есть маленький сын. А в прошлом году артист сделал любимой предложение руки и сердца, напоминает 5-tv.ru.

Но когда состоится само торжество, по-прежнему неизвестно.

Соколовский ранее был женат на коллеге Рите Дакоте. Пара со скандалом разошлась, музыканта обвинили в изменах. Бывшие со временем наладили отношения ради общей дочери.

Рита Дакота второй раз вышла замуж в нынешнем году, а Соколовский перенес свою свадьбу на следующий.

По его словам, перенести церемонии заставил плотный график работы на съемках сериала "Постучись в мою дверь":

Смены стоят плотно, и мы не хотели праздновать свадьбу, выдернув день-два из графика, где я был бы никакущим, уставшим с красными от недосыпа глазами. Стараемся выбрать более благоприятный для этого момент, - сказал исполнитель.

Соколовский подчеркнул, что свадьбу хочет сыграть не для показухи, потому важно, чтобы это событие было подготовлено без спешки и стресса.