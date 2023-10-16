Дизайнер Керимова назвала цену свадебного наряда дочери Валерия Меладзе Инги

Инга Меладзе выбрала для бракосочетания белоснежное платье, обнажающее плечи, с черной отделкой в области талии.
Общественность назвала девушку "скромницей", обратив внимание еще и на тот факт, что наряд выглядит мятым.
Дизайнер и автор свадебных нарядов многих звезд Аника Керимова заявила, что платье близкой родственницы Валерия Меладзе стоит недешево.
Модный эксперт сообщила, что стоимость подобного свадебного образа стоит в районе 1 000 000 российских рублей.
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