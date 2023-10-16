Вдова Бориса Грачевского хочет родить от покойного второго ребенка

Борис Грачевский умер в январе 2021-го года. Создатель «Ералаша» скончался из-за осложнений от перенесенного коронавируса. 71-летнего мэтра во время болезни поддерживала его третья жена Екатерина Белоцерковская, сообщает КП.

После смерти мужа вдова сосредоточилась на воспитании их общего сына Филиппа. Мальчику уже исполнилось 3 года.

38-летняя женщина продолжает хранить верность умершему супругу. Более того, Белоцерковская приняла очень важное решение: Екатерина планирует родить от покойного мужа еще одного ребенка.

Мы заморозили и сохранили для этого биоматериал, который хранится в Израиле. Мы лечились там, проходили чек-ап. Не знаю, сколько сейчас стоит хранение, потому как Боря оплатил его сразу на 20 лет, - сообщила вдова Грачевского в эфире шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По словам вдовы, она хотела бы родить от Грачевского дочь. Женщина уверена, что в одиночку справится с воспитанием двух малышей.

Борис Грачевский был женат трижды. От первой жены Галины у него 2 детей: 50-летний сын Максим и 43-летняя Ксения. От второго брака с моделью Анной Грачевской у него родилась дочь Василиса, которой исполнилось 10 лет.