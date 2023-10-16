Жена выгнала из дома экс-солиста «Самоцветов» Сергея Беликова после 40 лет брака

Сергей Беликов рассказал, что стал бомжом после того, как жена выгнала его из дома, сообщает Газета.ру.

Полтора года назад я получил от жены, с которой прожил более 40 лет, целый ворох абсурдных, фантастических упреков и обвинений, - возмущен артист.

По словам певца, после разрыва с супругой он некоторое время жил у сына, но тот посоветовал отцу поискать съемное жилье.

Я собрал вещи, которые мне выставили на улицу, и снял квартиру. Живу сейчас один, - рассказал артист.

У Беликова от супруги Елены двое детей: сын Григорий и дочь Наталья, которая проживает в Лондоне.

Музыкант сотрудничал с коллективом «Самоцветы», Юрием Антоновым, Александрой Пахмутовой. Поклонники помнят его по таким хитам, как «Сон-трава (У беды глаза зеленые)», «Снится мне деревня», «Живи, родник», «Сентиментальная прогулка», «Все, что в жизни есть у меня».