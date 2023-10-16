Киркоров сообщил, что находится в Гуанджоу

Вышедши на связь в Гуанчжоу, которую Филипп Киркоров назвал замечательной и дружественной РФ страной, исполнитель отказался назвать цель своего визита сюда.

Позже звезда сцены и экрана поделился в микроблоге роликами, снятыми на главной площади Гуанчжоу.

Филипп Бедросович не скрывает, что восхищен тем, что увидел за рубежом.

Не забыл Киркоров продемонстрировать своим поклонникам знаменитую телебашню Гуанчжоу, являющуюся второй по высоте во всем мире.