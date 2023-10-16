Прилучный рассказал, что чуть не умер от страха во время экстремальных съемок

Павел Прилучный не скрывает, что ему было страшно.
Головой артист понимал, что рядом специально обученные люди, которые спасут, если в этом будет необходимость, но, когда заканчивался воздух в легких, уровень адреналина в организме был чрезмерным.
К счастью, данные съемки закончились без потерь. Актера отогрели, дали горячее питье, надев на него сухую и очень теплую одежду.
Все хорошо, что хорошо заканчивается, но в памяти артиста этот опыт останется навсегда.
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