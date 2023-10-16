Маликов раскрыл секрет своей молодости

Будучи гостем мероприятия в ресторане "Гвидон", приуроченного новому сезону в КЗ Live Арена, Дмитрий Маликов пообщался с представителями СМИ.

В ходе общения с журналистами исполнитель сообщил, как ему удается не стареть, когда он уже перешагнул 50-летний рубеж.

Артист признался, что поддерживает себя в форме при помощи игры в футбол, хорошего настроения и оптимистического отношения к жизни.

Дмитрий добавил, что не ест на ночь. В течение же дня ест все подряд.