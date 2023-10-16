Тарасов, с которым Бузова состояла в браке, сообщил, как она его опозорила

10:20 2023-10-16
Тарасов, с которым Бузова состояла в браке, сообщил, как она его опозорила

Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов, таит обиду на знаменитость. Он опозорила спортсмена перед коллегами.

Дмитрий Тарасов прибыл в составе своей фубольной команды в аэропорт, где его встретила супруга.

Ольга хотела порадовать возлюбленного, приехав к нему в костюме пингвина. Тарасов пояснил, что наряд Ольги "намекал" на их семейные "фишки".

Спортсмен воспринял жест избранницы как позор перед командой, сильно повздорив с женой.

Дмитрий отметил, что в настоящее время так реагировать бы не стал, но тогда испугался за свой авторитет.

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