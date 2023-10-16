Тарасов, с которым Бузова состояла в браке, сообщил, как она его опозорила

Дмитрий Тарасов прибыл в составе своей фубольной команды в аэропорт, где его встретила супруга.
Ольга хотела порадовать возлюбленного, приехав к нему в костюме пингвина. Тарасов пояснил, что наряд Ольги "намекал" на их семейные "фишки".
Спортсмен воспринял жест избранницы как позор перед командой, сильно повздорив с женой.
Дмитрий отметил, что в настоящее время так реагировать бы не стал, но тогда испугался за свой авторитет.
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