Тимоти вручил своей девушке Ивановой ключи от Porsche стоимостью в 11 400 000 рублей

10:34 2023-10-16
Тимоти вручил своей девушке Ивановой ключи от Porsche стоимостью в 11 400 000 рублей

Рэп-исполнитель Тимати подарил своей любимой девушке Валентине Ивановой на день рождения шикарный авто, стоимость которого зашкаливает.

Дорогущим презентом возлюбленная Тимати Валентина Иванова поспешила похвастаться в запрещенной сегодня в РФ соцсети, выложив соответствующее видео.

Судя по кадрам, Тимати подарил Ивановой черный Porsche 911 Carrera. Минимальная стоимость данной модели авто - 11 400 000 российских рублей.

Валентина не забыла поблагодарить любимого мужчину за столь щедрый "знак внимания".

Ранее сообщалось, что рэпер Баста порадовал свою супругу Елену Пинскую роскошным автомобилем Rolls-Royce Cullinan стоимостью в 80 000 000 рублей.

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