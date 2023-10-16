Тимоти вручил своей девушке Ивановой ключи от Porsche стоимостью в 11 400 000 рублей

Дорогущим презентом возлюбленная Тимати Валентина Иванова поспешила похвастаться в запрещенной сегодня в РФ соцсети, выложив соответствующее видео.
Судя по кадрам, Тимати подарил Ивановой черный Porsche 911 Carrera. Минимальная стоимость данной модели авто - 11 400 000 российских рублей.
Валентина не забыла поблагодарить любимого мужчину за столь щедрый "знак внимания".
Ранее сообщалось, что рэпер Баста порадовал свою супругу Елену Пинскую роскошным автомобилем Rolls-Royce Cullinan стоимостью в 80 000 000 рублей.
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