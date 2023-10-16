Дайнеко пожаловалась, что ее бывший муж Клейман редко навещает дочь

Виктория Дайнеко не скрывает, что обижена поведением Дмитрия Клемана по отношению к их общей дочери Лидии.

Певице приходится объяснять девочке о чрезмерной занятости отца, убеждая, что он очень любит своего ребенка.

В эфире программы "Звезды сошлись" Виктория сообщила о своем намерении общение своей 7-летней дочки с папой перевести в режим "напрямую".

Дайнеко убеждена, наследница достаточно большая, чтобы обходиться без посредников в общении со вторым родителей.