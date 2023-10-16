Баршак, которому сломали 2 ребра, настоял на выписке из больницы, хотя врачи не хотели отпускать его

Телеграм-канал Mash сообщает, что Павел Баршак настоял на выписке из больницы сам, хотя медики в один голос твердили, что ему не стоит этого делать.

Знаменитость будет наблюдаться теперь после травм, полученных в процессе избиения, в поликлинике по месту жительства.

Отмечается, что актер рассчитывал на выписку еще 11 октября.

13 октября сообщалось, что состояние Баршака резко ухудшилось. В результате проведения компьютерной томографии грудной клетки у знаменитости выявлена отрицательная динамика.