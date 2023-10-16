Вдова Грачевского заявила, что намерена родить второго ребенка от покойного

38-летняя вдова создателя юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская растит от покойного 3-летнего сына Филиппа и не строит отношений с другими мужчинами.
Более того, женщина намерена родить от покойного мужа, утверждая, что при жизни режиссер заморозил свой биоматериал.
Откровением по поводу Екатерина поделилась в рамках шоу "звезды сошлись" на НТВ.
Белоцерковская рассказала, что очень хочет родить о Грачевского дочь на этот раз.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__