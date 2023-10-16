Телеграм-канал "Неопра, блин" сообщает, что украинская исполнительница Светлана Лобода спела такие свои русскоязычные хиты, как "К черту любовь", "Пуля - дура", и композиции своих коллег по сцене ("Текила - любовь", Меладзе).

Выступление знаменитости прошло в отеле Bvlgari для богатых, где отмечали день рождения обеспеченные россияне.

Также перед русскими выступали ведущий РФ Александр Белов и русский иллюзионист. Араш порадовал присутствующих на празднике своим хитом "Восточные сказки", который раньше исполнял с росссийской группой "Блестящие".

В начале октября текущего года стало известно, что Лобода проиграла суд за трек "К черту любовь".