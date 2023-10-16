Солист «Bad boys blue» Кевин Маккой дал в Москве концерт и признался в любви к России

Экс-солист культовой немецкой группы «Bad boys blue» 15-го октября дал концерт в Москве, сообщает канал VOICE на платформе Дзен.
Артист был тронут теплым приемом поклонников. Кевин Маккой исполнил популярные хиты группы и новые треки, записанные сольно. По словам звезды, он регулярно приезжает на гастроли в Россию более 30 лет.
52-летний музыкант при этом признался, что чувствует себя там, как дома.
В конце сентября Кевин представил публике на Пятницкой в Москве клип на новую композицию Let's dance в баре Nebar. В съемках клипа приняли участие Бари Алибасов, Гульнара Нижинская, Шура и другие звезды российского шоу-бизнеса.
Я вдохновляюсь русскими людьми. Очень ценю, что им нравится то, что я делаю. Они дружелюбно относятся ко мне, и я на это я отвечаю взаимностью.
Американский рынок трудный. Там придерживаются политики, когда все пляшут под их дудку, но я этого не хочу, - признался музыкант.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__