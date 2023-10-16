Козлов накинулся на ведущего «Что? Где? Когда?» Крюка и покинул программу

Андрей Козлов накинулся на Бориса Крюка с криками.
Выпуск "Что? Где? Когда?", когда произошел конфликт между игроком и ведущим, телезрители могли наблюдать 15 октября.
Крюк засчитал неправильным ответ Козлова на решающий вопрос, который был о лондонском канале в 19 веке.
В итоге знатоки уступили команде телезрителей 4:6.
Известный игрок интеллектуальной игры убежден, что в его комментарии был правильный ответ. Он накричал на ведущего, обвинив того в несправедливом отношении к команде.
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