Акиньшина отсудила у бывшего мужа Геловани 500 000 USD

13:21 2023-10-16
Акиньшина отсудила у бывшего мужа Геловани 500 000 USD

Актриса Оксана Акиньшина обязала своего экс-супруга Арчила Геловани выплатить ей через суд 500 000 у.е. Артистка согласилась на выплаты задолженности частями.

По данным издания Starhit, установлен график выплаты платежей Арчилом Геловани Оксане Акиньшиной. Первый платеж должен быть произведен не позднее 15 ноября текущего года, а последний до 1 сентября 2025 года.

Геловани вправе отдать долг раньше срока, но нужно уведомить об этом бывшую жену. Если платеж не будет произведен вовремя, то продюсер будет оштрафован.

Интересно, что общие наследники знаменитостей, 9-летний Константин и 6-летняя Эмми, проживают с отцом.

Известно, что средства Геловани одолжил у тогда еще супруги в 2016 году при заключении соответствующего договора.

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