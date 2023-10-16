Шнуров заявил на свою помощницу в суд, обвиняя ее в краже 5 500 000 рублей

Прокуратура РФ работает над уголовным делом, по материалам которого в воровстве обвиняется экс-помощница Сергея Шнурова Анастасия Кулигина.
Примечается, что женщина отказывается признавать свою вину в хищении, но тот факт, что имела доступ к счетам Шнуровых отрицать не стала.
Сейчас бывшая сотрудница вокалиста группы "Ленинград" заключена под домашний арест.
Интересно, что уголовное дело по этому случаю возбуждено было еще в декабре 2022 года. Сторона защиты настаивает на проведении дополнительного расследования и следственного эксперимента для установления деталей ЧП.
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