Бледанс сообщила о призыве ее старшего сына Николая в армию Израиля

Эвелина Бледанс совсем недавно была в Израиле вместе со своим младшим наследником Семеном.
Артистка не забыла нанести визит своему старшему сыну Николаю, которого родила во втором браке.
Звезда экрана вернулась в РФ до начала боевых действий на территории Израиля, но ее сестра и сын остались в государстве.
Бледанс сообщила, что начальник старшего сына уже служит в рядах армии Израиля, а Николай "рулит" компанией, но его также в любой момент могут призвать. Знаменитость не теряет надежду, что наследника "пронесет" от службы в рядах израильских военных.
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