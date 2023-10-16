Бледанс сообщила о призыве ее старшего сына Николая в армию Израиля

Эвелина Бледанс совсем недавно была в Израиле вместе со своим младшим наследником Семеном.

Артистка не забыла нанести визит своему старшему сыну Николаю, которого родила во втором браке.

Звезда экрана вернулась в РФ до начала боевых действий на территории Израиля, но ее сестра и сын остались в государстве.

Бледанс сообщила, что начальник старшего сына уже служит в рядах армии Израиля, а Николай "рулит" компанией, но его также в любой момент могут призвать. Знаменитость не теряет надежду, что наследника "пронесет" от службы в рядах израильских военных.