90-летний обладатель премии Оскар Майкл Кейн сообщил о том, что больше не будет сниматься в кино

Британский актер Майкл Кейн, которому уже 90 лет, объявил об окончании актерской карьеры в эфире радио BBC Radio 4.
Звезда мирового экрана отметил, что в его карьере имеется фильм, где он играл главного персонажа, и получил восторженные отзывы о своей актерской игре.
Пожилой артист убежден, что ему уже не удастся превзойти свой былой успех.
В фильмографии знаменитости более 160 проектов. За этот период он стал обладателем 2-ух статуэток "Оскар", был удостоен рыцарского титула.
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