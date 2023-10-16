90-летний обладатель премии Оскар Майкл Кейн сообщил о том, что больше не будет сниматься в кино

Британский актер Майкл Кейн, которому уже 90 лет, объявил об окончании актерской карьеры в эфире радио BBC Radio 4.

Звезда мирового экрана отметил, что в его карьере имеется фильм, где он играл главного персонажа, и получил восторженные отзывы о своей актерской игре.

Пожилой артист убежден, что ему уже не удастся превзойти свой былой успех.

В фильмографии знаменитости более 160 проектов. За этот период он стал обладателем 2-ух статуэток "Оскар", был удостоен рыцарского титула.