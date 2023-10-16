Шоколадка Аленка получила статус халяльной

Кондитерская фабрика "Красный Октябрь" получил свой 1-ый халяльный сертификат благодаря шоколаду "Аленка".
Известно, что, если продукту присужден статус халяльного, в его составе отсутствует желатин, кармин и иные пищевые добавки.
В проверках принимали участие ведущие специалисты в области шариата.
Управляющий директор "Объединенных кондитеров" Алексей Орлов убежден, что такая сертификация дает возможность увеличить объем производства халяльной продукции, завоевать доверие большего количества потребителей.
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