Собчак возмутилась росту уровня антисемитизма в РФ на фоне ситуации в Израиле

Один из зрителей проекта "Осторожно: Собчак" написал "хвалебные речи", адресованные покойному Адольфу Гитлеру.
Еще один комментатор обвинил всех евреев в распятии Иисуса Христа.
Ведущая шоу Ксения Собчак была шокирована подобным, заявив, что в России растет антисемитизм, что на фоне ситуации в Израиле выглядит жутким.
Ранее звездная блондинка заявляла, что израильское государство - ее 2-ая родина, но служить в армию государства она не пойдет в силу возраста.
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