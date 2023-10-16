Шестилетний сын Собчак Платон заявил, что хочет жить только в России

Сын Ксении Собчак Платон растет смышленым и забавным.

В этот раз мальчик поразил подписчиков "блондинки в шоколаде" разговором со своей мамой.

Ксения с наследником ехали в школу на авто. Звездная родительница поинтересовалась у Платона, где он хочет жить.

Сын тут же выпалил, что в РФ. Когда знаменитость поинтересовалась, почему для жизни он рассматривает только Россию, мальчик эмоционально произнес: "Жесткий ответ - в России!"