Шестилетний сын Собчак Платон заявил, что хочет жить только в России

Сын Ксении Собчак Платон растет смышленым и забавным.
В этот раз мальчик поразил подписчиков "блондинки в шоколаде" разговором со своей мамой.
Ксения с наследником ехали в школу на авто. Звездная родительница поинтересовалась у Платона, где он хочет жить.
Сын тут же выпалил, что в РФ. Когда знаменитость поинтересовалась, почему для жизни он рассматривает только Россию, мальчик эмоционально произнес: "Жесткий ответ - в России!"
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