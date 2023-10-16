Диетолог Мансурова назвала кофе навынос вредным для здоровья

Специалист по питанию Ирина Мансурова утверждает, что потребление "кофе навынос" таит в себе целых 3 опасности, о которых не думают кофеманы.
Первым делом диетолог призвала обращать внимание на посуду, в которую наливают бодрящий напиток.
Пластиковый стакан выделяет опасные вещества, попадающие в организм человека и наносящие ему вред. Лучше для таких дел использовать собственную термокружку из безопасного материала.
Опасность заключается и в том, насколько чистая кофемашина и качество аппарата для приготовления напитка.
Третий "неприметный" риск - состав самого кофе, свежесть его и прочих добавок (сахар, сироп, молоко, сливки).
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