Диетолог Мансурова назвала кофе навынос вредным для здоровья

Специалист по питанию Ирина Мансурова утверждает, что потребление "кофе навынос" таит в себе целых 3 опасности, о которых не думают кофеманы.

Первым делом диетолог призвала обращать внимание на посуду, в которую наливают бодрящий напиток.

Пластиковый стакан выделяет опасные вещества, попадающие в организм человека и наносящие ему вред. Лучше для таких дел использовать собственную термокружку из безопасного материала.

Опасность заключается и в том, насколько чистая кофемашина и качество аппарата для приготовления напитка.

Третий "неприметный" риск - состав самого кофе, свежесть его и прочих добавок (сахар, сироп, молоко, сливки).