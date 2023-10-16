Колдун сообщил, как отучить супругу ревновать

16:38 2023-10-16
Колдун сообщил, как отучить супругу ревновать

Исполнитель Дмитрий Колдун дал советы по поводу того, как сделать так, чтобы жена перестала тебя ревновать.

Дмитрий Колдун - примерный семьянин. Он состоит в браке уже 22 года.

Исполнитель не скрывает, что без ссор в его семье не обходится. Причиной конфликтов в большинстве случаев является быт.

Дмитрий хвастается, что от ревности к фанаткам любимую женщину он отучил. В свое время жена сильно ревновала музыканта. И тогда певец стал её воспитывать.

Оказывается, исполнитель без конца повторял жене, что у нее нет повода для ревности, а та с течением времени стала доверять ему в этом вопросе.

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