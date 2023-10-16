Прощание с Гладковым пройдет в семейном кругу

Умер Геннадий Гладков сегодня, 16 октября 2023 года.
Смерть музыканта подтвердил его помощник Малик Аминов. Он же сообщил, что на церемонии прощания с покойным допущено присутствие только самых близких ему людей.
Известно, что композитор написал музыку к таким всем известными проектами, как "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Формула любви","Человек с бульвара Капуцинов", "Джентльмены удачи", "Собака на Сене".
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