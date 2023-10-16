Дядя Михаила Ефремова завещал все свои деньги семье мужчины, погибшего в аварии из-за его племянника

Дядя актера Михаила Ефремова концертмейстер Александр Покровский, которому в настоящий момент 79 лет, оставил свои деньги семье мужчины, погибшего в аварии из-за его родственника.

Известно, что в одно из московских адвокатских бюро пришло обращение, где Покровский просит завещать свои средства после его кончины семейству погибшего из-за Ефремова водителя-экспедитора Сергея Захарова в 2020 году в самом центре российской столицы.

Свою жилую площадь в двух шагах от красной площади концертмейстер оставил российскому МинКульт.