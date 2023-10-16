Соловьев оправдался, почему не едет воевать за Израиль, как обещал 10 лет назад

Владимир Соловьев утверждает, что не сдержал своего обещания ехать защищать Израиль, если там начнется война, которое дал журналистам в 2014 году, из-за конфликта РФ и Украины.

Об этом он сообщил в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

По словам Соловьева, евреи из всего мира мчатся в Израиль защищать свой народ в рамках военного конфликта с Палестиной.

Ведущий утверждает, что, если бы не спецоперация России в Украине, он также был бы уже в израильском государстве.