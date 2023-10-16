Макаревич пояснил, почему не идет на поле боя защищать Израиль

Андрей Макаревич сообщил на своей странице в социальных сетях, что выяснял информацию о том, может ли воевать за Израиль.

По словам музыканта, оружие ему не доверят, отметив при этом, что неплохо стреляет.

Лидер "Машины времени" пообещал, что в сложившейся ситуации постарается быть максимально полезным.

Исполнитель пожелал победить Армии обороны Израиля в противостоянии с Палестиной, назвав при этом израильских военных "нашими солдатами".