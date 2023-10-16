Правда и выдумки о цыганском бароне: чем занимается и кто им становится

17:59 2023-10-16
Правда и выдумки о цыганском бароне: чем занимается и кто им становится

Во главе каждого табора всегда стоит вожак, в качестве которого назначают самого мудрого, опытного цыгана.

Несмотря на кажущуюся хаотичность цыганского табора, внутри его на самом деле существует четкая иерархия. В основе каждого табора - кастовая система, похожая на ту, что в Индии. Пример классической кастовой структуры - цыгане-лудильщики, называющие себя кэлдэрарами.

Всего существует 2 способа формирования табора. Первый заключается в объединении (из соображений безопасности) нескольких семей. У кэлдэрар аналогичное объединение называется "кумпания". 

В принципе, каждый может по желанию выйти из табора, но в целом все предпочитают в нем остаться. Цыгане-кочевники живут в палатках и в одной кумпании может быть до 25 палаток. В наше время кумпания превратилась в оседлую общину, сообщает "Русская семерка".

Табор мог образоваться и по принципу товарищества, где во главе угла - некое общее занятие, профессия. Такое объединение называлось «вортэчией» (у русских цыган — «амалом»). Мужчины в таком таборе жили отдельно от женщин, а доходы делились поровну на всех, включая древних стариков. 

Во главе каждого табора всегда стоит вожак - самый мудрый, опытный, «заслуженный» цыган. Причем обязательно женатый. Все ему обязаны подчиняться. Слово барона - закон для всех членов семьи и табора в целом. Вожаку даже его родители не перечат.

В исторических хрониках вожак табора обычно представлен как деспот, который может любого члена табора послать на преступление, и тот не смеет ослушаться. Это правда лишь отчасти.

Вожака на самом деле беспрекословно слушались все, однако он обязан был быть выразителем мудрости и придерживаться цыганских законов. Если он был несправедлив, то мог остаться вообще без табора.

Цыгане вожака часто называют «баро» (не «барон»!), в переводе это означает «главный», «большой». На самом деле цыганских баронов не существует. Этот миф придумали несведущие в цыганских делах европейцы. Но сами ромалэ поддерживают его, чтобы не спорить с окружающими. 

Вожак решает споры, подтверждает браки, назначает наказание провинившимся. Ранее самым суровым наказанием считалось изгнание из табора. 

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