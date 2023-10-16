В Афганистане номер 39 попал в черный список

В Афганистане очень опасно ездить с автономерами 39. Мальчишки кидают в такую машину камни, народ с автоматами смотрит со злостью. Сами афганцы наотрез отказывались от таких номеров, даже им выпадал такой по очереди в их автомобильной инспекции. В чем причина?

Дело в том, что в переводе с пушту и дари цифра «39» звучит, как «сутенер». В такой религиозной стране это практически черная метка, сообщает автор канала "Азия без фотошопа" на платформе Дзен.

Как только не мучались хозяева таких номеров! Они стреляли в цифру 3, чтобы дырки ее сделали похожей на 8, закрашивали маркером, закрывали пластиком. Для таксиста в номере машины такой номер как приговор: вряд ли кто-то в нее сядет.

В Герате также есть городская легенда, которая гласит, что на одной из улиц дома под номером 39 жил сутенер, у которого было авто с номером 39.

Чиновники в Департаменте дорожного движения смекнули, что люди заплатят любые деньги, только бы не вешать на свою машину проклятые номера. Они и правда соглашались их менять за взятку от 300 долларов, что для Афганистана очень немало.

Но потом такие номера просто запретили, чтобы прекратить коррупцию. И с тех пор госномеров с такими сочетаниями в стране не печатают.