Зачем в Китае в 50-х годах прошлого века истребили всех воробьев

18:43 2023-10-16
Зачем в Китае в 50-х годах прошлого века истребили всех воробьев

Таким образом в Поднебесной хотели принять меры по защите урожая сельхозкультур.

В пору правления Мао Цзэдуна Китай пестрел лозунгами: «Убей воробья – помоги стране!». Дело в том, что в 1957-м китайский вождь получил предложение биолога Чжоу Цзяня истребить воробьёв и крыс, сообщает автор канала "Мир истории" на платформе Дзен.

Биолог аргументировал это примером Пруссии, где Фридрих Великий провёл подобную «чистку» и якобы страна получила небывалое развитие сельского хозяйства. Мао долго убеждать не пришлось, и в Китае запестрели плакаты, призывающие уничтожать четыре "зла": комаров, воробьёв, мух и крыс.

Спустя пару месяцев в здешних СМИ уже публиковали фото гор птичьих тушек. Уничтожившим определённое количество птиц школьникам давали грамоты. Всего за год в Китае уничтожили около 2 миллиардов особей птиц.

В 1959-м в стране на самом деле уродился небывалый урожай. Однако радость была преждевременной, потому что стали активно плодиться всевозможные насекомые-вредители.

И в итоге Китай был вынужден просить СССР прислать спасительных воробьёв.

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