Британка потеряла зрение после окрашивания волос

19:22 2023-10-16
Британка потеряла зрение после окрашивания волос

49-летняя Шафран Вил уточнила, что «сотни раз» красила себе волосы и при этом всегда пользовалась только одной краской.

Англичанка на несколько дней утратила зрение после окрашивания волос, сообщает Газета.ру. По словам британки, это случилось из-за аллергии на краску.

49-летняя Шафран Вил уточнила, что «сотни раз» красила себе волосы и при этом всегда пользовалась только одной краской.

Но после последней процедуры произошло ЧП, и женщина была вынуждена обратиться за помощью к врачу. Дело в том, что лицо и глаза англичанки так распухли, что она перестала видеть.

Я была похожа на бурундука либо шар для боулинга, — вспоминает Вил.

Оказалось, у Шафран проявилась аллергическая реакция на краску. Медики были вынуждены нанести на кожу пострадавшей специальную лечебную мазь и прописать ей курс антигистаминных препаратов.

Голова у меня болела 10 дней. Примерно столько времени ушло на то, чтобы опухоль ушла, -  добавила она.

Шафран больше всего переживала, что зрение к ней не вернется. Она очень благодарна врачам, которые ее вылечили и вернули возможность видеть мир своими глазами.

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