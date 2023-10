Чем питались жители в средневековой Японии

«Иллюстрированная крысиная сказка» - так называется анонимный японский свиток с рисунками, созданный примерно между 1550 и 1650 годами. Среди всего прочего там изображен крысиный свадебный банкет.

Как уточняет Рамблер, это история о крысином повелителе, который хочет жениться на избраннице из мира людей, потому ему нужен шикарный свадебный банкет. Копия свитка хранится в Публичной библиотеке Нью-Йорка.

В Японии в Средневековье и в раннее Новое время создали много историй о крысах. Многие из них легли в основу записей на свитках с картинками. Этот свиток отличают также подробные сцены приготовления пищи, -рассказал профессор истории Университета Канзаса Эрик Рат.

Его научная публикация «Что рассказывают крысы о кулинарии в позднесредневековой Японии» увидела свет в журнале Gastronomica: The Journal of Food and Culture.

Авторы «Иллюстрированной крысиной сказки» показывают грызунов, которые принимают человеческие роли, потому свиток вполне можно рассматривать как отражение японского общества.

Иными словами, то, как художники преподнесли готовящихся к банкету крыс, дает представление о разделении на кухне в богатых домах XVI века труда и рабочем процессе. Повар-профессионал мужского пола, к примеру, выполнял престижные задачи - нарезал мясо. А работницы занимались тяжелым ручным трудом - перемалывали рис на улице. Чайный мастер Сэн-но Рикю был одним из влиятельных особ Японии конца XVI века. Считается, что он создал японские традиции чайной церемонии. На свитке с картинками он появляется в эпизодической роли, и тоже в виде крысы, - уточнил историк кухни.

Ученый также добавил, что крысы в свитках были большими любителями сакэ. Мало того - у персонажей-крыс были и имена.