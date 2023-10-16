Чем питались жители в средневековой Японии

19:44 2023-10-16
Чем питались жители в средневековой Японии

Представление о том, как выглядела кухня богатых людей этой страны в XVI веке, дают старинные свитки с картинками.

«Иллюстрированная крысиная сказка» - так называется анонимный японский свиток с рисунками, созданный примерно между 1550 и 1650 годами. Среди всего прочего там изображен крысиный свадебный банкет.

Как уточняет Рамблер, это история о крысином повелителе, который хочет жениться на избраннице из мира людей, потому ему нужен шикарный свадебный банкет. Копия свитка хранится в Публичной библиотеке Нью-Йорка.

В Японии в Средневековье и в раннее Новое время создали много историй о крысах. Многие из них легли в основу записей на свитках с картинками.

Этот свиток отличают также подробные сцены приготовления пищи, -рассказал профессор истории Университета Канзаса Эрик Рат.

Его научная публикация «Что рассказывают крысы о кулинарии в позднесредневековой Японии» увидела свет в журнале Gastronomica: The Journal of Food and Culture.

Авторы «Иллюстрированной крысиной сказки» показывают грызунов, которые принимают человеческие роли, потому свиток вполне можно рассматривать как отражение японского общества.

Иными словами, то, как художники преподнесли готовящихся к банкету крыс, дает представление о разделении на кухне в богатых домах XVI века труда и рабочем процессе.

Повар-профессионал мужского пола, к примеру, выполнял престижные задачи - нарезал мясо. А работницы занимались тяжелым ручным трудом - перемалывали рис на улице.

Чайный мастер Сэн-но Рикю был одним из влиятельных особ Японии конца XVI века. Считается, что он создал японские традиции чайной церемонии. На свитке с картинками он появляется в эпизодической роли, и тоже в виде крысы, - уточнил историк кухни.

Ученый также добавил, что крысы в свитках были большими любителями сакэ. Мало того - у персонажей-крыс были и имена.

Светлана Игнатьева
19:22

Светлана Игнатьева

Британка потеряла зрение после окрашивания волос

Британка потеряла зрение после окрашивания волос

49-летняя Шафран Вил уточнила, что «сотни раз» красила себе волосы и при этом всегда пользовалась только одной краской.
Светлана Игнатьева
18:43

Светлана Игнатьева

Зачем в Китае в 50-х годах прошлого века истребили всех воробьев

Зачем в Китае в 50-х годах прошлого века истребили всех воробьев

Таким образом в Поднебесной хотели принять меры по защите урожая сельхозкультур.
Светлана Игнатьева
18:18

Светлана Игнатьева

В Афганистане номер 39 попал в черный список

В Афганистане номер 39 попал в черный список

В Герате есть городская легенда, которая гласит, что на одной из улиц дома под номером 39 жил сутенер, у которого было авто с таким же номером.
Светлана Игнатьева
17:59

Светлана Игнатьева

Правда и выдумки о цыганском бароне: чем занимается и кто им становится

Правда и выдумки о цыганском бароне: чем занимается и кто им становится

Во главе каждого табора всегда стоит вожак, в качестве которого назначают самого мудрого, опытного цыгана.
Наталья Гончарова
17:35

Наталья Гончарова

Макаревич пояснил, почему не идет на поле боя защищать Израиль

Макаревич пояснил, почему не идет на поле боя защищать Израиль

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сделал попытку оправдаться за то, что не воюет на стороне Израиля в конфликте в Палестиной.
Наталья Гончарова
17:18

Наталья Гончарова

Соловьев оправдался, почему не едет воевать за Израиль, как обещал 10 лет назад

Соловьев оправдался, почему не едет воевать за Израиль, как обещал 10 лет назад

Ведущий Владимир Соловьев заверил, что обязательно бы вступил в ряды израильской армии, если бы не СВО.