В Китае существует закон, по которому ответственность за действия пьяного человека лежит на его собутыльнике

Подобный закон китайцы считают справедливым. Дело в том, что, согласно корпоративной культуре этой страны, нельзя отказывать коллеге или приятелю, если тебя приглашают выпить.

В желании наладить деловые отношения многие не просто выпивают, но и напиваются в стельку. А потом попадают в драки, автоаварии и прочие неприятности.

Поэтому китайцы считают, раз уж ты спаиваешь человека, то и за его действия в нетрезвом виде ответственность нести тебе. И прецеденты со штрафами, которые делили оба виновника уже существуют.