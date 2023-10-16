В Китае существует закон, по которому ответственность за действия пьяного человека лежит на его собутыльнике

21:57 2023-10-16
В Китае существует закон, по которому ответственность за действия пьяного человека лежит на его собутыльнике

Если китаец напился и попал в неприятности, за это будет ответственен и он, и тот с кем он пил.

Подобный закон китайцы считают справедливым. Дело в том, что, согласно корпоративной культуре этой страны, нельзя отказывать коллеге или приятелю, если тебя приглашают выпить.

В желании наладить деловые отношения многие не просто выпивают, но и напиваются в стельку. А потом попадают в драки, автоаварии и прочие неприятности.

Поэтому китайцы считают, раз уж ты спаиваешь человека, то и за его действия в нетрезвом виде ответственность нести тебе. И прецеденты со штрафами, которые делили оба виновника уже существуют.

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