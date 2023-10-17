Звезда сериала «Династия» Сэм Андервуд арестован за избиение женщины

Звезда сериалов «Бойтесь ходячих мертвецов» и «Династия» Сэм Андервуд арестован за то, что напал на женщину в Лос-Анжелесе, сообщает 5-tv.ru.

По предварительным данным, Сэм поссорился с дамой и применил к ней физическую силу. Доказательством этому стали синяки на теле пострадавшей.

Прибывшие на место стражи порядка задержали актера и доставили в отдел, а через десять часов - выпустили под залог.

В скором времени дело будет передано в прокуратуру, где будет решен вопрос о предъявлении Сэму обвинения. Адвокат Андервуда намерен опровергать имеющиеся у полиции доводы. Он настаивает на полной невиновности клиента.

В каких именно отношениях Сэм Андервуд с пострадавшей женщиной, не сообщается. Дама после ЧП за медицинской помощью не обращалась.