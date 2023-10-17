Инстасамка получила в подарок компьютер стоимостью 23 000 000 рублей, инкрустированный бриллиантами

09:50 2023-10-17
Инстасамка получила в подарок компьютер стоимостью 23 000 000 рублей, инкрустированный бриллиантами

Дарья Зотеева (Инстасамка) получила "царский" подарок от блогера Nemifist. Врученный знаменитости презент - компьютер в стиле Барби.

Nemifirst обратил внимание, что Инстасамка на протяжении долгого времени хотела компьютер, по этой причине он преподнес звезде Сети "самый дорогой в России".

Блогер презентовал рэп-исполнительнице кастомное устройство, встроенное в стол.

Розово-белый компьютер украшен белым золотом и 320 бриллиантами, выложенными в виде слова "INSTASAMKA".

Неудивительно, что Дарья Зотеева (настоящее имя знаменитости) пришла в восторг от презента, стоимость которого "всего" 23 000 000 российских рублей.

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