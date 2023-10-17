Сергей Сивохо умер в возрасте в возрасте 54 лет

Сергей Сивохо был креативным продюсером студии "Квартал 95", а знаменитым стал благодаря КВН в составе команды Донецкого политехнического института (ДПИ).
Известно, что на выборах в Верховную Раду он выдвигал собственную кандидатуру от партии сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа", позднее трудился в качестве советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Незалежнай.
В марте 2020 года на Сивохо напали во время проведения презентации платформы примирения в столице Украины. Чуть позднее его убрали с поста советника.
О том, какой именно недуг "убил" юмориста, информация отсутствует.
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