Сергей Сивохо умер в возрасте в возрасте 54 лет

Сергей Сивохо был креативным продюсером студии "Квартал 95", а знаменитым стал благодаря КВН в составе команды Донецкого политехнического института (ДПИ).

Известно, что на выборах в Верховную Раду он выдвигал собственную кандидатуру от партии сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа", позднее трудился в качестве советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Незалежнай.

В марте 2020 года на Сивохо напали во время проведения презентации платформы примирения в столице Украины. Чуть позднее его убрали с поста советника.

О том, какой именно недуг "убил" юмориста, информация отсутствует.