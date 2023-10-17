Задорожная объявила об окончании актерской и исполнительской карьеры

10:32 2023-10-17
Задорожная объявила об окончании актерской и исполнительской карьеры

Актриса и певица Анастасия Задорожная объявила, что больше не видит себя больше в качестве актрисы и исполнительницы, а занимается теперь волонтерством.

Настя Задорожная сообщила, что в настоящее время занята волонтерством, а также является ведущей телепроекта, посвященного братьям нашим меньшим.

Знаменитость подчеркнула, что счастлива и любима.

Известно, что Анастасия музыкой занималась с самого детства.

В 1996 году звезда стала вокалисткой популярного детского музыкального коллектива "Непоседы".

В 2007 году свет увидел дебютный альбом Задорожной "До 17 и старше…".

В 2001 году состоялся дебют знаменитости в кино в рамках многосерийного проекта "Простые истины". Известность на кинопоприще звезда получила в 2005 году, сыграв в сериале "Клуб".

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