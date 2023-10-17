Задорожная объявила об окончании актерской и исполнительской карьеры

Настя Задорожная сообщила, что в настоящее время занята волонтерством, а также является ведущей телепроекта, посвященного братьям нашим меньшим.

Знаменитость подчеркнула, что счастлива и любима.

Известно, что Анастасия музыкой занималась с самого детства.

В 1996 году звезда стала вокалисткой популярного детского музыкального коллектива "Непоседы".

В 2007 году свет увидел дебютный альбом Задорожной "До 17 и старше…".

В 2001 году состоялся дебют знаменитости в кино в рамках многосерийного проекта "Простые истины". Известность на кинопоприще звезда получила в 2005 году, сыграв в сериале "Клуб".