Михальчик заявила, что не смотрела ни одного выпуска Фабрики звезд, так как формат проекта ее категорически не устраивал

Юлия Михальчик призналась, что не смотрела ни один из выпусков передачи "Фабрика звезд" по той причине, что формат ее ей очень не нравился.
Обучение в рамках проекта знаменитость назвала интенсивным, что позволило в кратчайшие сроки добиться отличных результатов.
Исполнительница призналась, что учится она всегда с удовольствием.
Время, проведенное Юлией на "Фабрике звезд", было для нее приятным и проведенным с пользой.
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