МВД РФ проводит проверку Вайкуле по обвинению в реабилитации нацизма

Лайма Вайкуле высказывалась нелестно о праздновании Дня Победы в РФ.

Знаменитость убеждена, что памятники времен ВОВ никакой ценности не несут.

Телеграм-канал Shot сообщает, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил обращение в полицию, главе СК РФ, где требует привлечь артистку по статье "Реабилитация нацизма".

Лайма Вайкуле сообщала ранее, что больше никогда не появится на территории России.