Боня похвасталась, что каждый месяц тратит более 10 000 000 рублей, а зарабатывает 1 000 000 USD

Виктория Боня объяснила, что сама ежемесячно зарабатывает от 1 000 000 USD, по этой причине у нее отсутствует необходимость находиться на чьем-то содержании.

Знаменитость убеждена, что подобные предположения возникают в головах людей из-за "бедного мышления".

Блогер заявила, что люди не в состоянии поверить, что женщина способна сама зарабатывать настолько солидные деньги.

Боня продемонстрировала также собственные траты за летние месяцы. За июнь знаменитость выложила чуть больше 6 300 000 российских рублей, в июле - 9 000 000, в августе - в районе 16 700 000.

Звезда обратила внимание, что это ее расходы лишь с карты РФ.