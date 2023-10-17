Модный приговор вернется в эфир, но без Васильева

Известно только то, что в "Модном приговоре" останется Юлия Барановская, выступавшая в качестве защитницы героини.

Вопрос о том, будет ли трудится в новом сезоне шоу Эвелина Хромченко, находится на стадии рассмотрения.

Ясно, что Александр Васильев точно не появится в проекте, а на его место претендуют сразу несколько известных дизайнеров, имена которых пока не озвучиваются.

Высказывания Васильева против СВО незамеченными остаться не могли.

Также непонятно, будет ли передача выходить ежедневно или только в выходные.