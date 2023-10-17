Шуфутинский объяснил, почему отменил свои концерты за рубежом

Михаил Шуфутинский дал интервью известному изданию "Аргументы и факты".
Певец не стал скрывать, что у него отсутствует желание покидать РФ, добавив, что его не устраивает отношение к русским за границей.
Также артист не приемлет, что в некоторых странах "приветствуется" нацизм, происходит реабилитация данного явления.
По словам знаменитости, государство, в котором ведется подобная политика, является ему врагом.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__